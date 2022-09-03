Шопинг в Тюменской области вырос на 16 млрд рублей за год

В Тюменской области оборот розничной торговли за год вырос на 16 млрд рублей. Это следует из данных Тюменьстата.

В первом полугодии 2022 года жители потратили 231 млрд 123,3 млн рублей, тогда как за шесть месяцев годом ранее – 215 млрд 035 млн рублей. В среднем расходы каждого жителя увеличились с 23 тыс. до 24,8 тыс. рублей в месяц, сообщает Вслух.ру.

Самым затратным оказался март, когда граждане оставили на кассах 41 млрд 872,9 млн рублей. На втором месте – январь, когда траты составили 38 млрд 238,4 млн рублей. С апреля по июнь шопинг был на уровне февраля – более 37 млрд рублей в месяц.

Традиционно основная часть расходов жителей приходится на непродовольственные товары. За шесть месяцев 2022 года они составили 120 тыс. 173,5 рубля.

110 млрд 949,7 млн рубля жители потратили на продукты, на каждого пришлось чуть больше 11,9 тыс. рублей в месяц.