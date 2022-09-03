"Горячая линия" ответит на вопросы тюменцев по здравоохранению

Устные обращения принимает, фиксирует и обрабатывает "горячая линия" департамента здравоохранения области по телефонам: 8-800-250-3091, 8 (3452) 68-45-65. Линия работает с понедельника по четверг – с 08.00 до 20.00, в пятницу ¬– с 08.00 до 19.00, сообщает Ольга Болотова, представитель пресс-службы "МИАЦ" (г. Тюмень).

На вопросы информационного характера операторы отвечают сразу, а жалобы и предложения требуют времени для разбора. Чаще всего они затрагивают персональные данные человека, и, если заявитель готов их предоставить, операторы вместе с ответственными сотрудниками медорганизации находят решение конфликтной ситуации и связываются с пациентом.

Таким образом, "горячая линия" помогает обратить внимание на недоработки и оперативно устранить их. Ее сотрудники анализируют все обращения, на часто повторяющиеся темы готовят алгоритмы по оповещению граждан. Выявленные проблемные места в работе медицинских организаций берутся на контроль, совместно с областным департаментом здравоохранения вырабатывается решение по их устранению.

Вопросы на "горячую линию" можно задавать любые, касающиеся сферы здравоохранения Тюменской области. На самые часто задаваемые вопросы можно найти ответ на портале МЕДИНФО 72 в разделе "Горячие вопросы", пройдя по ссылке: https://www.medinfo72.ru/voprosy-goryachey-liniЗдесь же размещены схемы распределения потока пациентов при экстренной госпитализации больных. Узнать, какая сегодня дежурит больница, можно также по номеру 03 (или 103 - с мобильного телефона).