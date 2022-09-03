Как справиться с негативными чувствами, рассказали тюменцам

О том, каким образом реагировать на хейт, как с ним бороться (и нужно ли вообще это делать) журналисту издания "Тюменская область сегодня" рассказала тюменский психолог Мария Сохненко.

– Во-первых, хейт – это самая простая и доступная возможность "слить" напряжение: как физическое, так и эмоциональное, причем сделать это безнаказанно, потому что многие пользователи пишут с фейковых (фальшивых) страниц, под выдуманными именами и фотографиями.

Такой человек не умеет регулировать собственные эмоции ничем другим, как только "вылить" их на кого-то. У пользователя отсутствует экологичная возможности быть услышанным: в обычной жизни страшно выражать свое мнение, нет подтверждений со стороны, что это мнение уважают.

Не стоит сбрасывать со счетов и элементарное отсутствие воспитания, пренебрежение границами других людей, желание изменить мир под себя и свое видение и зависть, которую не могут направить на изменение собственной жизни и самореализацию. Некоторые так выражают собственную боль, которая не прожита в душе.

У части комментаторов наблюдается психологическое нездоровье, - уверена специалист.

По мнению эксперта, люди обесценивают других потому, что не умеют ценить себя и собственные достижения (а они ведь есть абсолютно у каждого). Или просто не замечают своих успехов: может, в детстве этому не научили родители. Ценить заслуги другого человека напрямую зависит от умения ценить самого себя. Это как невозможно дать денег взаймы, если у самого их нет.