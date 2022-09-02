Серебряные волонтеры Тобольска помогают пенсионерам и инвалидам

По информации Центра социального обслуживания населения, в в Тобольске 170 "серебряных" волонтеров, они помогают пожилым и инвалидам в уборке жилья, сопровождают их к объектам социальной инфраструктуры, покупают продукты питания и лекарства, а также оказывают услуги в рамках стационарного и полустационарного социального обслуживания.

"Люди старшего поколения и пенсионеры в домашней обстановке редко имеют возможность поделиться своим опытом и знаниями, ощущая при этом свою ненужность, а такие мероприятия улучшают эмоциональное состояние пожилых людей, заряжают положительной энергией, дают возможность почувствовать себя кому-то нужным, поделиться своими воспоминаниями и опытом. Помогая другим, пожилые люди обретают уверенность в своих силах и способностях, обучаются новым навыкам и закладывают новые социальные связи", - отметила директор Центра соцобслуживания населения Татьяна Кухаренко.

С начала этого года "серебряные" волонтеры провели 16 культурно-досуговых мероприятий. Волонтеры являются организаторами клубов по интересам, помогают в проведении занятий "Школы активного долголетия". Ансамбль "Ивушки" и клуб "Молоды духом" успешно выступают на всех вечерах активного отдыха для пожилых граждан, участвуют в конкурсах и фестивалях. Поэты литературного объединения проводят творческие вечера.

Волонтеры повышают свой профессиональный уровень, для этого они объединяются в группы, организуют встречи-занятия, где проходят обучение по развитию творческих навыков. На занятиях волонтеры делятся опытом, своими знаниями в области рукоделия, проводят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.