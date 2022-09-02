Тюменские общественники посетили мусоросортировочный завод

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В конце июня 2022 года состоялось заседание Общественной палаты Тюменской области, где рассматривался вопрос о ходе реализации национального проекта "Экология" в Тюменской области.

С целью ознакомления с организацией сортировки твёрдых коммунальных отходов руководитель Группы экологического контроля Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов выступил с инициативой непосредственно ознакомиться с производственными процессами Тюменского мусоросортировочного завода путём проведения специальной экскурсии, которая состоялась 19 августа 2022 года.

В экскурсии приняло участие 10 человек, в том числе: председатель и заместитель председателя комиссии по охране окружающей среды Общественной палаты Тюменской области Анна Синдирева и Мария Мартынчук, член этой комиссии Михаил Агеев, руководитель группы экологического контроля Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов и член этой группы Татьяна Германова, председатель комиссии по строительству и ЖКХ Общественной палаты Тюменской области Виктор Пильников, координатор тематической площадки "Экология" Регионального штаба ОНФ Сергей Сахаров.

Небольшое количество участников экскурсии имело свои плюсы: все участники смогли задать интересующие их вопросы и получить на них ответы от проводившего экскурсию и.о. главного инженера ООО "ТЭО" Вольдемар Крауш.

Так, например, Альберта Фахрутдинова интересовал вопрос о сырье для производства технического грунта, которое ООО "ТЭО" называет "новой полезной фракцией". Представитель завода не только рассказал, где хранится это сырьё (на вновь созданном полигоне ООО "ТЭО", примыкающем к восточной части территории завода), но и показал конвейерную ленту, по которой движется это сырьё (отсев, состоящий на 90 % из органических веществ).

Со слов "гида", на этом месте к 2025 году планируется создать производство по компостированию органических отходов и производству технического грунта. Указанное существенно увеличит процент полезного использования поступающих на завод отходов. Остается еще один важный вопрос: нельзя ли организовать сбор органических отходов на стадии сбора ТКО на контейнерных площадках в городе. В результате завод избавился бы от запахов и "хвостов", при этом извлекаемое сырье стало бы качественнее, а органика могла напрямую поступать к месту организации компостирования.

В ходе экскурсии также выяснилось, что напротив завода, через дорогу, отведено 100 гектаров земли под строительство нового полигона твёрдых коммунальных отходов. К слову сказать, действующий полигон ТКО под названием "Велижанский", является единственным в Тюмени и в 2025 году прекратит свою деятельность, так как наступит предельный срок его эксплуатации (проектный срок истёк в июне 2021 года). Так вот, площадь этого полигона "Велижанский" составляет всего 30 гектар.

Экскурсия оказалась не только показательной и своевременной, но и информативной.