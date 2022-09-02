Леонид Остроумов поблагодарил сотрудника лесной охраны за многолетний труд

Замначальника Тюменского межрайонного отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) Сергей Суворов, проработавший в лесном хозяйстве 43 года, ушел на заслуженный отдых, коллектив департамента лесного комплекса ТО выразил коллеге благодарность за труд.

Директор департамента Леонид Остроумов поблагодарил Сергея Александровича за многолетний труд на благо лесного хозяйства. За время работы Сергей Александрович проявил себя как ответственный, грамотный специалист, пользуется уважением среди коллег и неоднократно поощрялся руководством департамента, имеет награды Правительства Тюменской области.

В текущую деятельность он внедрял передовой опыт и новые технологии. На подконтрольной территории организовал систему межведомственного взаимодействия по охране лесов от нарушений лесного законодательства, которая позволила увеличить процент раскрываемости преступлений в сфере лесного законодательства на 30,5%.

Сергей Александрович построил свою жизнь так, чтобы работать, трудиться по призванию. Он с детства мечтал работать в лесу, поэтому поступил учиться в Талицкий лесотехнический техникум. Студенческую практику проходил в Ялуторовском мехлесхозе. После окончания техникума вернулся в родной лесхоз.

Начинал работать лесником, техником-лесоводом, помощником лесничего, инженером лесного хозяйства, заместителем директора филиала, затем главным специалистом отдела "Ялуторовское лесничество". С февраля 2016 года и по настоящее время работал в должности заместителя начальника Тюменского межрайонного отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) регионального департамента лесного комплекса.