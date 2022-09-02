В Тюмени открыли новый образовательный центр

11:20 02 сентября 2022
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Образовательный центр "Новое поколение" с 1 сентября  работает на базе физико-математической школы Тюмени.

В Центре запланирована реализация очных и дистанционных программ по направлениям:

1. Наука: лаборатории и мастерские 3D сканирования, моделирование, лаборатория экомониторинга и экотехнологии и др.

2. Спорт: дронокросс (командное и индивидуальное спортивно-техническое творчество) и настольный теннис.

3. Искусство будет реализовано в интеграции различных видов прикладного творчества через театр. Совместно с кафедрой актерского искусства ТГИК будет создана мастерская театральных искусств.

Обучение в Центре бесплатное.

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