В Тюмени открыли новый образовательный центр

Образовательный центр "Новое поколение" с 1 сентября работает на базе физико-математической школы Тюмени.
В Центре запланирована реализация очных и дистанционных программ по направлениям:
1. Наука: лаборатории и мастерские 3D сканирования, моделирование, лаборатория экомониторинга и экотехнологии и др.
2. Спорт: дронокросс (командное и индивидуальное спортивно-техническое творчество) и настольный теннис.
3. Искусство будет реализовано в интеграции различных видов прикладного творчества через театр. Совместно с кафедрой актерского искусства ТГИК будет создана мастерская театральных искусств.
Обучение в Центре бесплатное.
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