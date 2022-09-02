Около 300 курсантов ТВВИКУ 3 сентября примут присягу

Более 300 курсантов-первокурсников 3 сентября примут присягу в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала Прошлякова ордена Кутузова.

"Конкурс был достаточно серьезный при наборе. Своевременно мы провели отбор, парни уже прошли курс молодого бойца, в субботу, 3 сентября, они будут приведены к военной присяге, а уже 5 сентября плотно приступят к обучению и подготовке", - сообщил замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.

География поступивших в тюменский вуз - вся Россия, все федеральные округа представлены. "Особый конкурс был на направления радиотелемеханики, поскольку набирали всего 18 человек. Это самая сложная специальность, она и самая интересная", - отметил Багров.

По словам замполита, уровень подготовки первокурсников высокий. Помимо выпускников школ, кадетских училищ, есть ребята со средним профессиональным образованием, прошедшие срочную службу и службу по контракту. У 20 первокурсников уже есть опыт участия в боевых действиях в Сирии, Нагорном Карабахе, в специальной военной операции на Украине.