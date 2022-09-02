В Волновахе открылась школа, восстановленная Ямалом

Школа № 4 Волновахи стала единственная из разрушенных в ДНР, которую к началу учебного года полностью восстановили. Специалистов и стройматериалы обеспечил Ямал, строители ускоренно занимались реконструкцией этой школы около двух месяцев, теперь в ней могут учиться от 30 до 150 детей.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил строителей за ударные темпы работы: "Когда определяли перечень приоритетных объектов по Волновахе, то школа, конечно, была задачей номер один. Сроки были очень сжатые, по факту у нас было два месяца. Сейчас все работы завершены, школа полностью готова: само здание, самое современное оборудование, спортивная площадка. О разрушениях, снарядах, которые прилетали в школу, ничего больше не напоминает. Дети пойдут в школу, которая теперь, без сомнений, будет одна из образцовых в этом районе".

Краткий список сделанного: восстановлена и утеплена кровля, возведены новые стены, установлена система видеонаблюдения, кола полностью оборудована новой мебелью, компьютерами, учебниками, посудой, здание готово к отопительному сезону. Вокруг школы оборудовано ограждение в соответствии с антитеррористическими нормами.

Отметим, что в рамках соглашения о сотрудничестве между Ямалом и ДНР продолжается восстановление других социальных объектов города – общежития, больницы, станции переливания крови, Дома культуры и других. Предстоит отремонтировать и 22 объекта в освобожденных селах Волновахского района.