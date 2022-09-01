Поисковики Тюмени собирают пресс-конференцию по итогам полевого сезона

6 сентября в 11:00 в Музее истории поискового движения Тюменской области (пр. Геологоразведчиков, 6а, кабинет 201) пройдет пресс-конференция, где специалисты "Областного поискового центра им. Артура Ольховского" подведут итоги "Вахты памяти – 2022".

В августе на местах сражений Великой Отечественной войны в Калужской области, проходила Международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе". В ней приняли участие 50 поисковиков из Тюменской области. За две недели представителями нашего региона были подняты останки трех воинов. Имя одного из них удалось восстановить по наручным часам, обнаруженным при солдате. Сейчас точная судьба бойца устанавливается путем проведения архивной работы. Также специалисты "Областного поискового центра им. Артура Ольховского" оказали помощь в работе по распознаванию останков поисковикам из других субъектов России.

В процессе пресс-конференции представители центра также анонсируют планы на следующий учебный год, состоится вручение благодарственных писем спонсорам организации и награждение специалистов Областного поискового центра им. Артура Ольховского" медалями Следственного комитета РФ.

Представителей СМИ просят оповестить о своем участии в пресс-конференции по электронной почте press.poisk72@mail.ru или по телефону +7 (912) 381-55-53 (Валерия, пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра).