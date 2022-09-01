Евгений Заболотный поздравил тюменцев с Днем знаний и новой школой

Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

В новом корпусе школы № 30 прошла первая линейка в честь Дня знаний, учителей, детей и их родителей с радостным событием в числе почетных гостей поздравил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

В здании школы на площади более 18,5 тысячи квадратных метров поместились 50 кабинетов, науколаб, информационно-библиотечный центр, логопункт, актовый, обеденный, гимнастический и спортивный залы. На пришкольной территории есть хоккейный корт, мини-футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка и беговая дорожка. Проект школы отмечен федеральными властями и тиражируется на территории страны.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный рассказал, что окончил тридцатую школу пятьдесят лет назад, поделился с ними воспоминаниями о своих учителях и отметил, что школьные годы вспоминает как счастливое время.

"В этом учреждении образования прекрасные традиции и замечательный педагогический коллектив. Проводя интересные уроки по предметам, каждый из учителей объяснял нам простые человеческие истины и формировал навыки, – поделился Евгений Заболотный. – ...Если мы будем с любовью и заботой относиться к нашим детям, то сегодняшние ученики будут живо вспоминать свою счастливую жизнь в стенах нашей замечательной школы".

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В этом году в Тюмени за парты сели 132 тысячи учащихся, из которых 15 тысяч – первоклассники. К концу года планируется завершить строительство еще одной школы в микрорайоне Ново-Патрушево. В планах следующего года – открытие трёх школ: в микрорайонах Ямальский-2, Тура и Плеханово.