Президент наградил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище орденом Кутузова

Согласно Указу Президента РФ Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени Прошлякова награждено орденом Кутузова, Сегодня на плацу вуза в торжественной обстановке замминистра обороны Тимур Иванов прикрепил к знамени училища орден и соответствующую ленту.

Награждение состоялось во время ВКС с министром обороны Сергея Шойгу, посвящённом началу учебного года в ведомственных образовательных учреждениях. "В соответствии с указом президента РФ за высокие показатели в воинской подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом при выполнении поставленных задач, а также в ознаменование 65-й годовщины со дня образования училище представлено к высокой награде — Ордену Кутузова", — сообщил Тимур Иванов.

За годы существования ТВВИКУ выпустило более 16 000 офицеров, трое из которых стали Героями Советского Союза, а пятеро удостоены звания Героя Российской Федерации. В их числе и полковник Рустам Сайфуллин, проявивший мужество и героизм в ходе специальной военной операции. 97 выпускников ТВВИКУ стали генералами в Вооруженных Силах и силовых ведомствах страны.