Тюменцы увидят подлинные работы Марка Шагала

11:01 01 сентября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Выставка "Три эпохи Марка Шагала", на которой будет  представлено более ста работ известного художника, откроется 8 сентября в Музейном комплексе имени Словцова.

Выставка – это ретроспектива ключевых моментов в творчестве великого мастера как графика. Тюменскому зрителю будет показано художественное путешествие по творчеству великого Мастера. Организатор выставки "Три эпохи Марка Шагала" – Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery, которая известна по всей России своими выставками из коллекций Павла и Марка Башмаковых, а также сотрудничеством с Государственным Эрмитажем, отмечают организаторы.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2022