Тюменцы увидят подлинные работы Марка Шагала

Выставка "Три эпохи Марка Шагала", на которой будет представлено более ста работ известного художника, откроется 8 сентября в Музейном комплексе имени Словцова.

Выставка – это ретроспектива ключевых моментов в творчестве великого мастера как графика. Тюменскому зрителю будет показано художественное путешествие по творчеству великого Мастера. Организатор выставки "Три эпохи Марка Шагала" – Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery, которая известна по всей России своими выставками из коллекций Павла и Марка Башмаковых, а также сотрудничеством с Государственным Эрмитажем, отмечают организаторы.