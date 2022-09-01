День знаний в Тюменском районе отпраздновали открытием нового корпуса Богандинской школы

Второй корпус Богандинской средней школы № 2 открыли в Тюменской области 1 сентября. Учиться в ней будут 525 человек, в том числе 64 первоклассника.

Директор школы Светлана Полунина отметила, что школа будет с инженерно-техническим уклоном, в ней есть все условия и оборудование для того, чтобы качественно организовать учебный процесс.

Помимо учебных кабинетов в здании есть медицинский блок, учебные мастерские для проведения уроков труда, библиотека и два книгохранилища, спортивный зал, столовая с обеденным залом, актовый зал. Общая площадь здания — 8 тыс. кв. м.

Во дворе школы размещена физкультурно-спортивная зона с полем для игры в минифутбол, универсальной площадкой (баскетбол, волейбол), спортивным комплексом ГТО, полосой препятствий, беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину.

В Тюменском районе более 20 тысяч школьников, более двух тысяч из них первоклассники. Власти будут продолжать создавать современные условия для обучения детей, рассказала глава района Светлана Иванова.

"Современная школа, я уверен, что и педагогический состав соответсвует. В этой школе дети будут учиться в одну смену, будет организовано дополнительное образование", - подчеркнул депутат Госдумы Анатолий Карпов.

Депутат облдумы Наталья Шевчик отметила, что в регионе последовательно реализуются программы по строительству и модернизации образовательных учреждений, подтверждением чему является открытие этой школы.