Тюменские школьники получили подарки от депутатов гордумы

Накануне Дня знаний депутаты Тюменской городской думы помогают многодетным и малообеспеченным семьям приобрести школьные ранцы с письменными принадлежностями. В этом году в рамках акции "Собери ребенка в школу" такую помощь получат 300 тюменских ребятишек.

Наборы предназначены для школьников разного возраста, все рюкзаки со светоотражающими элементами и удобными жесткими спинками, в каждом тетради, пеналы, дневники, наборы для творчества и многое другое. Вручая подарки, депутаты желают юным тюменцам прилежно учиться и быть примером для других.

Заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов побывал в гостях у Ани, Игоря и Артема Коробко. В этом году ребята идут во 2, 5 и 8 класс соответственно. Обеспечить всех школьной формой, рюкзаками, канцелярией – непростая задача, признается мама Ирина. Старший сын Кирилл учится в колледже, и ему к 1 сентября тоже нужны письменные принадлежности и тетради. "Покупок, конечно, много, и это очень сказывается на бюджете. Большое спасибо вам за такую своевременную и нужную помощь!" – поблагодарила Ирина Коробко.

"Большая семья – это не только радость, но и хлопоты. Ежедневно родителям приходится решать много больших и маленьких задач. Чтобы поддержать земляков, традиционно накануне нового учебного года депутаты-волонтеры, сотрудники организаций и предприятий, предприниматели, общественники, неравнодушные горожане подключаются к акции "Собери ребенка в школу". Ежегодно в ее рамках несколько тысяч тюменцев получают адресную помощь в виде школьных принадлежностей и наборов для детского творчества. Спасибо всем, кто находит возможность участвовать в акции и делает это от всего сердца, – отметил Дмитрий Осипов.

Свой новенький рюкзак и его наполнение высоко оценил четвероклассник Карим Сайвалиев. Подарок ему вручил депутат Андрей Голоус. Мальчик рассказал, что любит рисовать, и особенно ему понравились карандаши. В школу он ходит с удовольствием, ведь на уроках всегда рассказывают то, чего раньше не знал.

"Приятно видеть, как ребятишки радуются подаркам. Не все семьи могут позволить себе приобрести именно те принадлежности, которые нравятся детям. Уверен, что придя в школу с таким рюкзаком, Карим и другие ребята будут чувствовать себя уверенно, – сказал депутат.

В семье Ахмедзяновых подрастают пятеро ребятишек, из них трое – школьники. Четвероклассница Ангелина и второклассник Амир получили школьные рюкзаки от депутата Антона Терехина. Вместе с ними он осмотрел наполнение ранцев и убедился: ребятам все понравилось.

"Для нас счастье видеть довольных ребят, которые отдохнули на каникулах. Красивые рюкзаки, яркие дневники, тетради – все это поможет им настроиться на новый, продуктивный учебный год. Желаю всем детям нашего города успехов в учебе, высоких отметок, а учителям и родителям – терпения", – прокомментировал Антон Терехин.