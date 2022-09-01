Кадетский класс МЧС открыли в Ишиме

ГУ МЧС по Тюменской области

В преддверии 1 сентября в средней общеобразовательной школе № 8 г. Ишима состоялась рабочая встреча с заместителем главы города Ишима, директором СОШ № 8, а так же сотрудниками МЧС и спасателями Тюменской областной службы экстренного реагирования.

На базе СОШ № 8 г. Ишима будет действовать кадетский класс МЧС России.

Класс создается с целью воспитания талантливых, патриотически настроенных детей, воспитанных в чувствах чести и справедливости, а также в связи с ранним воспитанием профессиональной ориентации, в том числе в службах спасения Тюменской области.

В рамках создания кадетского класса, спасатели Ишимского поисково-спасательного отряда ГКУ ТО "ТОСЭР" включили в подготовительный план детей теоретические и практические занятия. В течение всего учебного года дети будут познавать работу спасателей, как говорится, изнутри.

Они узнают историю создания МЧС России и Тюменской областной службы спасения, пройдут курс по выживанию и ориентированию в лесном массиве, а также, как правильно выбрать место для организации ночлега. Научатся сами и расскажут друзьям, как безопасно для жизни и здоровья находиться у водоемов.