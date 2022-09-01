Тюменцам о кружках и секциях рассказывают в Viber и Telegram

О работе спортивных секций, различны студий и многочисленных кружков родители Тюмени могут узнавать в группах "Кружки и секции Тюмени" в Viber и Telegram.

Участники групп в ежедневном режиме получают актуальную информацию о кружках, секциях, семинарах, мастер-классах, экскурсиях и конкурсах, проводимых по различным направлениям дополнительного образования города. За это время ресурс зарекомендовал себя как источник достоверной и проверенной информации.

В постах дается подробная информация о возрасте детей, месте проведения занятий, контактные телефоны центров и школ. Здесь родители могут найти большое количество увлекательных занятий для детей, которые проводятся как платно, так и бесплатно.