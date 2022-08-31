Водолазы оттачивают навыки на сборах в Тобольске

В Тобольском поисково-спасательном отряде ТОСЭР 31 августа и 1 сентября проходят водолазные сборы, целью сборов являются поддержание водолазами квалификации и приобретение новых навыков.

Спасатели-водолазы отрабатывают тренировочные задания: водолазный поиск, сборка – разборка макета трубопровода, размыв грунта, устранение течи на трубе большого диаметра.

Водолазные станции поисково-спасательных отрядов укомплектованы всем необходимым оборудованием для проведения подобных видов работ. Аппараты с открытой схемой дыхания, водолазная проводная связь, полнолицевые маски, гидрокостюмы "сухого и мокрого" типов, бенд-маски, шлем SL-37, пульты подачи воздуха и кабель-шланговая связка трехкомпонентная, тренажеры для выполнения водолазно-технических работ позволяют оттачивать мастерство и осуществлять работы различных видов.

Спасатели с квалификацией "водолаз" ежегодно повышают свои профессиональные навыки по теоретической и практической подготовке в специализированных центрах подготовки.

Согласно основному плану мероприятий учреждения, водолазные сборы проводятся в летний и зимний периоды для того, чтобы знать специфическое снаряжение и уметь с ним работать в любых условиях.