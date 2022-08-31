В Тобольске проверили готовность школ к новому учебному году

30 августа в Тобольске прошло плановое заседание антитеррористической комиссии. Участники заседания обсудили состояние антитеррористической защищенности объектов образования в преддверии начала нового 2022-2023 учебного года и принимаемые меры по обеспечению антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний и Единого дня голосования.

По словам директора департамента все образовательные организации оборудованы системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией, автономными системами экстренного оповещения людей, находящихся в здании, средствами тревожной сигнализации.

В целях модернизации имеющегося оборудования в семи образовательных организациях установлено новое оборудование по передаче тревожной сигнализации ПЦН Тобольского МОВО. Все дошкольные образовательные организации, школы №№1, 13 и Лицей оборудованы видеодомофонами. Также все образовательные организации оснащены металлодетекторами.

"В период подготовки образовательных учреждений к началу 2022-2023 учебного года проведены комплексные обследования образовательных учреждений, с составлением актов приема образовательной организации к учебному году. Все школы приняты, - отметил Борис Якубов, врио заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России "Тобольский". - Всеми образовательными учреждениями предоставлены графики проведения торжественных мероприятий. В осуществлении охраны общественного порядка в период их проведения примут участие 47 сотрудников".

Проведена приемка среднего профессионального образования г. Тобольска к новому 2022-2023 учебному году. На всех объектах имеется система видеонаблюдения с архивацией событий не менее 30 суток, арочные металлодетекторы, квалифицированная охрана.