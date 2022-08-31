Росгвардия перед Днем знаний проверяет безопасность в школах

Росгвардейцы в преддверии Дня знаний приняли участие в комплексных обследованиях и категорировании всех учреждений образования региона.

Специалисты инженерно-досмотровых групп тюменского ОМОН обследуют здания и прилегающие к ним территории с использованием спецсредств и служебных собак. Продолжаются проверки антитеррористической защищённости, укрепленности и деятельности сотрудников частных охранных организаций, поверяется работоспособность средств тревожной сигнализации и проводят дополнительные инструктажи с работниками учреждений и ЧОП. Объекты должны хорошо освещаться, должны быть действующими камеры видеонаблюдения и т.д. Офицеры дополнительно доводят алгоритм действий при возникновении чрезвычайного происшествия на охраняемых объектах.

Непосредственно 1 сентября сотрудники Росгвардии будут осуществлять охрану общественного правопорядка, и обеспечивать безопасность граждан, маршруты экипажей вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения мероприятий, особый контроль будет и в отношении сотрудников ЧОП, осуществляющих охранную деятельность в детских садах, школах и вузах, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.