В Навигаторе допобразования Тюменской области 3 090 программ

В "Навигаторе дополнительного образования Тюменской области" доступно 3 090 программ, их организуют 454 организации, больше половины кружков и секций — бесплатные. Запись открыта с 20 августа.

Несколько новых направлений начнут работу в Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени.

Детский технопарк "Кванториум":

🔸"Медиаквантум" — с 11 лет;

🔸"Технический английский" — с 11 лет.

Эколого-биологический центр:

🔸"Жизнь в стиле ЭКО" — с 10 лет;

🔸"Зеленая архитектура" — с 10 лет.

🔸"МедПроф" — с 15 лет.

Центр туризма и краеведения:

🔸"Интер-краеведение" — с 5 лет.

Продолжает работу мобильный кванториум. В течение 2 недель педагоги проводят очные занятия в муниципальном районе области, затем отправляются в другой населенный пункт.