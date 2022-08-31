В Навигаторе допобразования Тюменской области 3 090 программ

В "Навигаторе дополнительного образования Тюменской области" доступно 3 090 программ, их организуют 454 организации, больше половины кружков и секций — бесплатные. Запись открыта с 20 августа.
Несколько новых направлений начнут работу в Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени.
Детский технопарк "Кванториум":
🔸"Медиаквантум" — с 11 лет;
🔸"Технический английский" — с 11 лет.
Эколого-биологический центр:
🔸"Жизнь в стиле ЭКО" — с 10 лет;
🔸"Зеленая архитектура" — с 10 лет.
🔸"МедПроф" — с 15 лет.
Центр туризма и краеведения:
🔸"Интер-краеведение" — с 5 лет.
Продолжает работу мобильный кванториум. В течение 2 недель педагоги проводят очные занятия в муниципальном районе области, затем отправляются в другой населенный пункт.
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