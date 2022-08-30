Региональный Центр специальной связи и информации ФСО России отметил юбилей

Региональный Центр специальной связи и информации ФСО России отметил юбилей. В ходе торжественного мероприятия, посвященного 75-летию со дня образования подразделения, сотрудников Центра поздравили руководители федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

По поручению полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева коллектив Центра поздравил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, отметив работу по обеспечению специальной связи и специальному информационному обеспечению государственных органов.

Патриотичные слова гимна ФСО России о служении Родине и её защите напомнил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. В тоже время он подчеркнул, что вся страна ассоциирует работу ведомства со строчками из широко известной советской песни: "Ваша служба и опасна и труда, и на первый взгляд как будто не видна".

"Ваша работа востребована с давних времен, - обратился председатель Думы к сотрудникам Центра. – Служба охраны была создана еще во времена Ивана Грозного, с её помощью, в том числе, рассылались важные документы по всей необъятной территории государства в сложных условиях для передвижения. Шли годы, и ярким примером этой непростой работы может служить время, затраченное с момента издания Екатериной Великой "Жалованной грамоты городам" в 1785 году и до образования представительного органа местного самоуправления Тюмени - городской думы в 1790 году. Сегодня такое трудно представить. У нас есть современные средства связи и организована оперативная, профессиональная работа сотрудников правительственной связи. Желаю вам, дорогие друзья, дальнейших успехов всегда и во всем для процветания нашей великой России и нашей Тюменской области! С юбилеем вас, здоровья и счастья!"

Завершился торжественный вечер поздравлениями ветеранов Центра и концертными номерами.