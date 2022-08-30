Денис Спицов проведет зарядку для школьников Заводоуковска

2 сентября российский лыжник, олимпийский чемпион в эстафете, четырёхкратный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр общего зачёта многодневной гонки Тур де Ски, победитель и призёр этапов Кубка мира, Заслуженный мастер спорта России Денис Спицов проведёт встречу в школе №3 города Заводоуковска.

Денис является выпускником заводоуковской детско-юношеской спортивной школы. Мероприятие начнётся церемонией вручения знаков отличия комплекса ГТО жителям городского округа. А после все желающие смогут выполнить утреннюю зарядку вместе с Денисом Спицовым, получить заряд бодрости сфотографироваться на память.

Такие мероприятия всегда вызывают живой интерес и искренний восторг, особенно у подростков и молодёжи. Ведь для них титулованные спортсмены — лучший образец для подражания, пример личностного роста, отметил представитель администрации городского округа Людмила Иванова.