"Шаг в будущее". Как сиротам помогают отправиться во взрослую жизнь?

В Тюменской области 26 августа прошла Региональная практическая конференция по организации социальной реабилитации детей-сирот, находящихся в учреждениях региона, "Шаг в будущее". Выпускников детских соцучреждений, ждала праздничная концертная программа, профориентационные игры, творческие мастер-классы, флешмобы, игры на командообразование, встреча с выпускниками учреждения прошлых лет, вступление в "Тюменскую областную Ассоциацию выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Конференция "Шаг в будущее" прошла в этом году в пятый раз. На нее были приглашены новоиспеченные выпускники и воспитанники "Борков" прошлых лет. В нынешнем году встречу посетили более 20 взрослых выпускников разных годов, которым от 20 до 70 лет. Дети ждали их с нетерпением, ведь они являются для них абсолютным, позитивным примером. Выпускники рассказали о том, как сложились их жизни после выпуска, делились своими ошибками и успехами.

Задача конференции и организованного праздника — объединить два сообщества, новое и старое, совершить преемственность поколений, чтобы ребята понимали, что они не одиноки в своей истории и что жизнь в учреждении тоже может дать хороший старт для самостоятельной жизни, найти поддержку в наставниках, сверстниках, добиться успеха в профессиональной, творческой сфере.

На конференции присутствовали руководители и специалисты социальной сферы, представители профессионального сообщества и межведомственной команды региона. Особенными гостями стали люди, которые по зову сердца помогают детям — это партнеры, благотворители и добровольцы. Они активно участвуют в жизни ребят, приезжают в гости, организуют различные мастер-классы, делятся опытом, а кто-то предлагает реальное трудоустройство. Наставничество является одним из основных направлений работы с детьми.

Елена Перминова, руководитель центра "Семья":

Наших друзей, партнеров, благотворителей, коллег, выпускников прошлых лет мы собираем уже в пятый раз. Обмениваемся опытом, общаемся друг с другом, создавая возможность детям увидеть позитивных значимых взрослых, что помогает внешний мир сделать дружелюбным, потому что его обратную сторону они еще увидят и уже частично видели, а вот прочувствовать его с доброй стороны, знать, что тебе окажут поддержку, что бы ни случилось — это невероятно важно и значимо для них. Они должны видеть, что они не одни.

Конференция "Шаг в будущее" объединяет не только детей, воспитателей, выпускников, но и специалистов межведомственной команды для профессионального разговора, обмена опытом и успешными наработками. Это очень важно — объединять усилия, делиться знаниями, слышать потребности и мнения детей и специалистов для того, чтобы расти вместе.

В корпусе по адресу ул. Ермака 1а, состоялась конференция для профессионального сообщества, собравшая руководителей и специалистов отрасли Тюмени и муниципальных образований области.

На встрече обсудили организацию социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и вопросы современного постинтернатного сопровождения детей. Кроме того, состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства и вручение ежегодной премии "Спасибо педагогу". За всю историю премии ее обладателями стали 30 специалистов учреждений для детей-сирот и реабилитационных центров Тюменской области. Премия "Спасибо педагогу" — это выражение профессионального признания настоящим "мастерам своего дела" по мнению коллег, экспертов, руководителей и, конечно, самих детей. Миссия профессиональных команд наших организаций – жить и трудиться для счастливого настоящего и будущего своих воспитанников.