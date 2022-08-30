На площади 400-летия Тюмени пройдут пожарно-тактические учения

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области 31 августа с 09:0 до 11:30 на площади 400-летия Тюмени проведут пожарно-тактические учения с привлечением личного состава, основной и специальной техники, сообщает пресс-слжуба ведомства.



Горожан просят соблюдать спокойствие. Данные учения проходят в плановом режиме, в целях совершенствования знаний и отработке практических действий огнеборцев при тушении пожаров на многоуровневых подземных автостоянках.