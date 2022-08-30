Тюменские клиники за семь месяцев оказали помощь 25 тысячам иностранцев

25 000 иностранных граждан прошли лечение в Тюменской области за 7 месяцев 2022 года, большинство из них из ближнего зарубежья, сообщает информационный центр правительства ТО.

Среди пациентов 33,2% — граждане Казахстана, 26,4% — Киргизии, 11,6% — Узбекистана, 9,5% — Таджикистана и 3% — Азербайджана.

В 2021 году регион с целью лечения посетили более 43 000 иностранных граждан ближнего зарубежья.

В Тюменской области можно получить современное лечение по всем профилям высокотехнологичной медицины.

Развитию экспорта медицинских услуг в регионе во многом способствовало создание кластера "Медицинский город", Уникальность проекта в сочетании замкнутого цикла - от диагностики до лечения и реабилитации, отмечают в информцентре.