У тюменских школ есть потребность в учителях иняза, математики, русского языка и литературы

10:06 30 августа 2022
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Наиболее востребованы в школах Тюменской области учителя иностранных языков, русского языка и литературы, математики, но в целом кадрового голода у регионального образования нет - укомплектованность школ педагогами составляет 99%, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Укомплектованность школ Тюменской области педагогами составляет 99%. На начало учебного 2022-2023 учебного года в регионе трудятся около 13 000 педагогических работников. В настоящее время идет активное заключение договоров", - отмечается в сообщении.

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