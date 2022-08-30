В Тюмени начались съемки полнометражного "Вахтового метода"

27 августа в селе Заводопетровское (Тюменская область) начались съемки полнометражного фильма "Вахтовый метод". Картину будут снимать на протяжении полутора месяцев тюменская съемочная команда вместе с приглашенными специалистами, федеральными актерами и жителями региона. Дистрибуция — осенью 2023 года. Проект получил поддержку от Минкульта РФ.

"Вахтовый метод" — приключенческое драмеди. Картина рассказывает историю вахтовика Анатолия, у которого вот-вот должен родиться ребенок. Но под предлогом "заработать на коляску", Толя напрашивается на новую вахту. В поезде он встречает беспризорника Колю, который выставляет непутевого вахтовика маньяком-похитителем. Парочка начинает погоню от полиции. Тайга, болота, стойбища мансийцев, берлога медведя — препятствия на пути героев к городу, который называют "гиблым местом". Эта картина про ответственность и доверие, про страхи и маленькие радости, про приключения по Сибири и многогранность малой Родины.

Режиссер и сценарист картины Алексей Южаков:

У нас просто нет образа идеального отца. Нет ориентира. Да и вообще немодно быть семьянином. Как-то так сложилось, что появилось предубеждение, что "семья это как камень на шее мужчины", она делает его слабее. В этот момент и родился главный герой фильма Толя. Он хочет семью, но боится, и страх подталкивает его на самые глупые и необдуманные поступки. А мне захотелось ему помочь пройти путь к осознанию, что семья — это не камень, это фундамент, который укрепляет мужчину и делает его сильнее.

Съемки пройдут на территории области до середины октября, в массовых сценах участвуют местные жители, съемочная команда состоит на 72% процента из тюменских специалистов. Так, продюсерами выступают Анна Румянцева, Маргарита Посадских, Андрей Зубов, оператором-постановщиком Дмитрий Тихонов, композитором Кирилл Бородулев.

"Это народное кино. К нам подключаются жители, предприниматели, представители общественных организаций и активисты. Они сами пишут, звонят, хотят помочь в создании тюменского кино", — отмечает продюсер Маргарита Посадских.

"Вахтовый метод" — первый тюменский полный метр, получивший поддержку Минкульта РФ, сумма — 25 млн рублей. Следить за информацией о съемках можно в группе: https://vk.com/baza.media.

В 2018 году сценарная заявка картины "Поезд на север" признана лучшей на Всероссийском питчинге дебютантов в Екатеринбурге, автор идеи — Елена Анисимова. В 2019-м в тюменском конкурсе "Гранат" проект получает поддержку, команда снимает пилот. В 2020-м разрабатывается сценарий, у картины новый нейминг — "Вахтовый метод". В 2021-м картина получает поддержку Министерства культуры РФ на производство фильма в размере 25 млн рублей.