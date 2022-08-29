Тюменцы все чаще совершают платежи на дому с помощью почтальонов

С начала года тюменские почтальоны приняли на дому порядка 360 000 платежей за коммунальные и иные услуги. Это пятая часть от всех платежей, принимаемых в почтовых отделениях. Жители области смогли, не выходя из дома, с помощью почтальонов оплатить не только коммунальные услуги, но налоги, штрафы ГИБДД, услуги образовательных заведений.

Платежи с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов почтальонов особенно удобно совершать маломобильным людям, пожилым и тем, кто проживает в отдалённых населённых пунктах. Сейчас около 400 почтальонов в области имеют смартфоны со специальным мобильным приложением для приёма платежей и контрольно-кассовые машины для печати фискальных чеков.

"Проект по обеспечению тюменских почтальонов смартфонами и переносными контрольно-кассовыми терминалами стартовал в сентябре 2018 г. За это время услуга по приёму коммунальных платежей и оплаты сотовой связи на дому стала доступна и востребована жителями практически на всех территориях Тюменской области, а объёмы платежей выросли более чем в два раза", — подчеркнул директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.