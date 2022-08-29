Тюменская студентка примет участие в "Российской студенческой весне"

1 сентября стартует гастрольный тур победителей "Российской студенческой весны". 150 призеров юбилейного фестиваля представят шоу-программу в пяти крупных городах Сибирского федерального округа России. Тюменскую область представит студентка Кристина Тихонова.

Участниками концертной программы стали победители "Российской студенческой весны" 2022 года из 18 регионов России. Представительницей Тюменской области стала Кристина Тихонова, лауреат первой степени вокального направления фестиваля с авторской песней "КПЗК", студентка Тюменского государственного института культуры.

Артисты совместно с режиссерско-постановочной группой впервые представят новое концертное шоу 1 сентября в 11:00 в Томске, где пройдет официальное открытие гастрольного тура победителей фестиваля "Российская студенческая весна". Затем студенты выступят в Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Финальное выступление пройдет 14 сентября в Иркутске. Участники тура покажут номера семи творческих направлений: театрального, танцевального, инструментального, вокального, журналистики, видео и моды, сообщила Мегатюмень.