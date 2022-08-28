Молодежное пространство открылось в Голышмановском округе

Назвали его "ПростоГолышманово". Креативное пространство создали для ребят 14-20 лет.

Такого места для отдыха молодёжи в поселке Голышманово раньше вообще не было. Появилось оно по инициативе активных специалистов местного центра культуры и досуга. При поддержке благотворительного фонда "НАШЕ ВРЕМЯ" представили проект на конкурсе грантов губернатора Тюменской области. Вошли в число победителей и получили 424 тысячи рублей. Средства направили на приобретение мебели и косметический ремонт помещения. Его интерьер оформили в стиле Loft – уютная и тёплая атмосфера. Теперь подростки, любители больших компаний, могут прийти сюда и весело провести время с друзьями. Вместе посмотреть фильмы, пообщаться, поиграть в настольные игры, поучаствовать в квизах и квестах, послушать музыку, просто поваляться на креслах-мешках и посидеть в интернете. Также здесь научат ребят обрабатывать фотографии, снимать и монтировать видео.

"ПростоГолышманово" будет работать по вечерам - в пятницу, субботу и воскресенье. В рамках проекта будет проведено 17 мероприятий с общим охватом не менее 570 человек. Он будет реализовываться до февраля 2023 года, но организаторы планируют продолжить работу и после его завершения, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.