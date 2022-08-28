В тюменском селе капитально отремонтируют врачебную амбулаторию

В тюменском селе Ражево Голышмановского района готовится к открытию после капитального ремонта врачебная амбулатория.

Ражевская амбулатория – структурное подразделение Областной больницы №11 (р.п. Голышманово) – рассчитана на оказание медицинской помощи 1800 человек взрослого и детского населения. К ней прикреплены три сельских территории и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. В амбулатории предусмотрены кабинеты врача общей практики, врача-стоматолога, врача-педиатра, дневной стационар, физиокабинет.

Ремонт проводится в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", одним из направлений которого является программа модернизации первичного звена здравоохранения. На ремонт амбулатории выделено более 10 миллионов рублей из муниципального бюджета.

"На объекте завершена внутренняя отделка, заменены пол и инженерные сети, установлена пожарно-охранная сигнализация, активно ведутся финальные работы по обновлению фасада. Ранее уже обновлена кровля амбулатории, поставлены новые окна и отремонтирован коридор первого этажа. Ремонтные работы выполняют две тюменские строительные бригады", - отметил главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.