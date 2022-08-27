932 новых больных коронавирусом выявили за сутки в Тюменской области

За минувшие утки в Тюменской области выявлено 932 случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 204 592), в том числе у 124 детей. Выздоровели 349 человек (за весь период - 194 229), госпитализированы 34, на ИВЛ 6 пациентов из общего числа заболевших, 6 140 человек остаются под медицинским наблюдением.

В стационарах для ковид-больных развернуто 130 коек, свободно 8,5%.

Предыдущие два дня сообщалось о 751 новых больных ежедневно.

Сделано вакцинаций против коронавируса 1 298 001, в том числе 2634 за сутки, полный курс вакцинации прошли 1 135 794.