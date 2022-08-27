Короткометражки тюменских авторов покажут сегодня на площади 400-летия Тюмени

Сегодня, в День российского кино, на площади 400-летия Тюмени с 18:00 модно посмотреть короткометражные ильмы тюменских авторов.

Одна из картин — короткометражка "Поезд на север". Сегодня же стартуют съемки её полнометражной версии — "Вахтовый метод". Это комедия о семейных ценностях, снятая в Тюменской области. 80% съемочной команды — тюменцы. В главных ролях — Михаил Тройник, Анна Уколова, Ирина Горбачева, режиссер — Алексей Нужный.

Директор центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Маргарита Посадских:

"Когда кино снимают всем регионом — это для меня региональное кино. Когда вы показываете локальную идентичность, которую важно заявить на федеральную повестку. Если команда сделает правильный маркетинг и об этом узнает вся страна — это апогей регионального кино. И это наша амбиция".