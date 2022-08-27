Короткометражки тюменских авторов покажут сегодня на площади 400-летия Тюмени

11:36 27 августа 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сегодня, в День российского кино, на площади 400-летия Тюмени с 18:00 модно посмотреть короткометражные ильмы тюменских авторов.

Одна из картин — короткометражка "Поезд на север". Сегодня же стартуют съемки её полнометражной версии — "Вахтовый метод". Это комедия о семейных ценностях, снятая в Тюменской области. 80% съемочной команды — тюменцы. В главных ролях — Михаил Тройник, Анна Уколова, Ирина Горбачева, режиссер — Алексей Нужный.

Директор центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Маргарита Посадских:

"Когда кино снимают всем регионом — это для меня региональное кино. Когда вы показываете локальную идентичность, которую важно заявить на федеральную повестку. Если команда сделает правильный маркетинг и об этом узнает вся страна — это апогей регионального кино. И это наша амбиция".

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2022