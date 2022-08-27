Тюменцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Атмосфера"

Проявить себя в научных исследованиях и прикладных разработках могут лица моложе 35 лет - студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, педагоги.

Конкурс проводится по четырем номинациям. "Цифровая волна" - работы, содержащие программное обеспечение, предназначенное для совершенствования процедур проведения выборов и референдумов. Программное обеспечение должно быть создано с использованием современных информационных технологий. Работы, которые являются демонстрационными, информационными сообщениями либо результатами реферативной работы, к участию в конкурсе по данной номинации не допускаются.

Избирательная комиссия Тюменской области принимает работы до 15 ноября 2022 года включительно, сообщает Тюменская линия.