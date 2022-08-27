Для жителей Ишима пройдет мастер-класс по медитации

Ишимцев научат медитировать и справляться с отрицательными эмоциями. На мероприятии любой желающий сможет попробовать себя в медитации, а также научится управлять внутренним состоянием. Участие в мастер-классе бесплатное.

Как жить в гармонии с собой и окружающими расскажет специалист по трансформации мышления и жизни Марина Мышкина. Психолог Юлия Попова проведет занятие по нейрографике, где участники узнают о графическом методе организации мышления. Участники получат практические навыки в преодолении отрицательных эмоций, а также научатся находить силы, энергию, желание и мотивацию для решения текущих задач.

— Медитация и работа над психологическим состоянием очень важны в современном мире. Они помогут выйти из стресса, избавиться от страхов, увидеть новые горизонты своей жизни.

Событие пройдет в рамках проекта по поддержке организаторов и сообществ Тюменской области "Посети НЕ в сети". Мероприятие состоится 30 августа в 17:00 в мультицентре "Моя территория", сообщила Мегатюмень.