Резервисты перед службой в "Тоболе" и "Тайге" прошли подготовку на полигоне ТВВИКУ

Учения подписавших контракт резервистов, которые будут служить в подразделениях "Тобол" и "Тайга", состоялись у озера Андреевское на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Задачи — отработка тактических действий инженерной группы — разминирование дороги перед прохождением колонны и отражение нападения диверсионной группы противника.

"Мои ребята во время проведения разведывательного дозора отработали хорошо: обезвредили самодельное взрывное устройство и мины", - цитирует слова командира подразделения резервистов информцентр правительства ТО. В видео он отмечает, что "друзья одни, подтянули за собой других, все и в гражданской жизни общаются, и на сборах нет никаких конфликтов".

Ранее информационный центр правительства ТО сообщал о том, в региональном резерве 450 человек, все они входят в группу "БАРС" (боевой армейский резерв страны), со всеми заключены контракты, в течение года для них организуют сборы. Также в июле сообщалось, что тактические учения инженеров-разведчиков на полигоне прошли 11 человек: группа отрабатывала навыки ведения боя в разных условиях. "Ребята выбрали службу по контракту. Формируем взвод инженерной разведки. Он действует на переднем крае. Сейчас проходит дополнительное занятие с этими гражданами. Все они изъявили желание подписать краткосрочные контракты от 4 месяцев до года", - заявил тогда военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков.