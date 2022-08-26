Всероссийская Ночь кино в Тюмени будет про последнего богатыря и шахматы

Тюменская область присоединится к всероссийской акции "Ночь кино". около полусотни учреждений культуры региона к 27 августа готовят лекции, экскурсии, концерты и кинопоказы. Жители областного центра в этот день посмотрят семейный фильм про последнего богатыря и сыграют в шахматы.

В ДК "Нефтяник" в 15:00 начнется показ фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы", в это же время стартует шахматный турнир под музыкальное сопровождение джазовой певицы Инги Лударевой, а в 18:00 можно посмотреть фильм "Чемпион мира" - о легендарном поединке между шахматистами Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

В Историческом парке "Россия - моя история" гостей ждут к 16:00 на цифровую инсталляцию "Тюмень как сон", показы фильмов "Последний богатырь: Посланник тьмы", "Чемпион мира", "Пара из будущего".

Все три фильма можно будет посмотреть и в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева, начало показов - в 17:00.

Программа в муниципальных образованиях региона здесь. Вход свободный.