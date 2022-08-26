Тюменский "Кванториум" открывает медианаправление и подготовку по техническому английскому

Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени занимается с детьми по инженерным и естественнонаучным направлениям, а с этого года подростки смогут там знакомиться с медиасферой и изучать английский язык с техническим уклоном.

Программа "Медиаквантума" предполагает обучение детей созданию аудио-, видео- и фотоконтента, созданию простых сайтов, работу в социальных сетях, графических редакторах и программах для видеомонтажа. Во время обучения школьники научатся искать инфоповоды, работать с медиаоборудованием (камерой, микрофоном, телефоном, диктофоном и т.д.), правильно строить кадр, писать тексты, брать интервью, расставлять акценты в отчетных видеороликах, вести прямые эфиры с мест проведения мероприятий и многому другому, что позволит ребятам погрузиться в медиасреду и быть "на волне".

На направлении "Технический английский" учащиеся научатся грамотно употреблять технические термины, переводить сложные тексты. По результатам занятий воспитанники станут авторами индивидуальных или групповых практических проектов. Таким проектом может стать уже существующее исследование, проведенное ранее в одном из квантумов или созданная работа по материалам курса.

На базе детского технопарка продолжат работу и ранее открытые и заслужившие популярность у ребят квантумы: "Робоквантум", "Промдизайн", "IT- квантум", "HI-TECH цех", "Автоквантум", "Аэроквантум", "Наноквантум", "Геоквантум", "Биоквантум", "Энерджиквантум", "VR/AR-квантум".

Электронная запись на дополнительные общеобразовательные программы проводится через "Навигатор дополнительного образования Тюменской области".