Шесть новых медицинских учреждений появится на Ямале

На Ямале накануне стартовало строительство сразу шести крупных медицинских учреждений. Символические сваи забили в Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском, Губкинском, Муравленко и Коротчаево.



Так, в Ноябрьске старт строительства самой крупной в северном округе поликлиники для взрослых дал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Новое медицинское учреждение заменит старый корпус, возведенный еще тридцать лет назад. В настоящий момент он может вместить всего 622 пациента в смену – этого слишком мало для города, где проживает больше 100 тысяч человек.



Новая поликлиника сможет принимать до 1400 пациентов. В здании будут размещены травматологическое, терапевтическое, хирургическое, консультативно-диагностическое отделения, медицинская профилактика, кабинет инфекционных заболеваний с отдельным выходом, а также административные помещения. Со старым корпусом поликлинику соединят теплым переходом, адаптированным для маломобильных групп населения.



Строительство, по данным подрядчика, будет завершено до конца 2024 года.



В свою очередь, в Муравленко построят поликлинический комплекс на 730 посещений. Сразу в двух городах появятся новые педиатрические больницы: в Губкинском педиатрия с поликлиникой расположится в 10-ом микрорайоне, а в Тарко-Сале построят детскую поликлинику на 150 посещений и со стационаром на 30 коек.



В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя стартовала стройка новой участковой больницы, возведение стационара началось в Тазовском.



"Выполняем поручение нашего президента – повысить качество медицинской помощи во всех уголках нашей страны, в том числе на Крайнем Севере. Мы на Ямале этого точно добьемся, подходим к выполнению задачи сразу со всех сторон: строительство новых, современных медучреждений, оснащение их новейшей техникой, привлечение лучших кадров в регион. Важно, что внимание направлено не только на города, но и сельские территории, отдаленные районы", − сказал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.



В активной стадии строительства на Ямале находится еще несколько медицинских объектов. Это участковые больницы в Самбурге и в Гыде, педиатрия в Тазовском и подстанция скорой помощи в Пангодах.



В Новом Уренгое ведется строительство хирургического корпуса рядом с действующим больничным городком. Также появится радиотерапевтический корпус. В Салехарде проводят расширение хирургического корпуса поликлиники, будет построена новая станция скорой помощи и территориальный центр медицины катастроф. В селе Горки Шурышкарского района планируется новая участковая больница. Будет построен и долгожданный больничный комплекс в селе Мужи.

Фото из телеграм-канала Дмитрия Артюхова