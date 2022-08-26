Жители Тюменской области дарят библиотекам Донбасса свои книги

Художественная и справочная литература, энциклопедии в ближайшее время будут переданы в фонд Центральной библиотеки Краснодона в рамках акции "Книги — Донбассу", которую партия "Единая Россия" запустила совместно с Минпросвещения.

"После старта акции мы связались с библиотекой Краснодона, который стал подшефным городом нашего региона, по электронной почте. Нам тут же ответили, с тех пор мы поддерживаем с коллегами очень теплую, дружескую и профессиональную связь. В ходе общения поняли, что они нуждаются и в методической помощи, и в пополнении фондов и решили поддержать", — рассказала директор централизованной городской библиотечной системы Тюмени Наталья Некрасова.

После обращения к тюменцам за три недели удалось собрать большое количество изданий — красивых, качественных, интересных. Вместе с книгами передадут и творческие наборы для детей.

Активное участие в акции и сборе гуманитарной помощи жителей Тюменской области ведет волонтерский центр "Единой России". В регионе открыто и продолжают работу 24 пункта сбора литературы - в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Тюменском район.

Не менее важно, чтобы как можно больше книг для детей поступило в ДНР и ЛНР к началу учебного года, уверен секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"До 1 сентября остается совсем немного времени, и нужно обеспечить потребность в хороших детских книгах и учебниках, которая там есть сейчас. Поэтому мы уже отправили в рамках акции "Книги — Донбассу" большую партию изданий, которую собрали вместе с компанией "Транснефть — Сибирь" и продолжаем акцию в регионе", — сообщил он.

Кроме того, в рамках акции "Книги – Донбассу" член фракции "Единой России" Тюменской облдумы Игорь Нак передаст свою коллекцию русской классики — 16 тысяч книг — библиотечным фондам в Донецкой и Луганской Народных Республиках.