Дмитрий Артюхов поможет ноябрьским опекунам трех сестер из Донбасса

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поможет ноябрьским опекунам, которые взяли в семью трех сестер из Донбасса. О своем знакомстве с семьей Флегантовых в соцсетях рассказал Дмитрий Артюхов.



Тренеры Светлана и Андрей в 2022 году стали опекунами троих девочек, прибывших в ЯНАО из ДНР. Сестры уже адаптировались. Младшая ходит в детский сад, а старшие готовятся встретиться со сверстниками в новой школе. Глава округа, узнав об интересе детей к спорту, подарил им велосипеды. А их родителям пообещал помочь с ремонтом.



- У Светланы и Андрея есть свой дом с участком. То, что нужно для большой семьи. Рассказали, что в нем нужно сделать ремонт. Обязательно решим этот вопрос. Такие добрые дела не должны оставаться без ответа, - отметил Артюхов.



Напомним, сегодня, 25 августа, последний день губернаторского пробега, в рамках которого Дмитрий Артюхов посещает поселки и города, чтобы пообщаться с населением и взять на личный контроль решение проблем.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО