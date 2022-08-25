Жанна Прохорихина устроила фурор на шоу Малахова. Это надо видеть!

В ближайшее воскресенье, 28 августа, в эфир канале "Россия 1" выйдет программа Андрея Малахова "Песни от всей души", в которой примет участие тюменская певица Жанна Прохорихина.
Программа была записана еще в июле, как рассказала NewsProm.Ru Прохорихина, Малахов сам пригласил певицу для участия в передаче, а об ее прибытии в Москву узнал одним из первых: эффектную Жанну сфотографировали в аэропорту знакомые телеведущего и выслали ему снимки. Внимание прохожих певица привлекла портретом Малахова, который выложили стразами тюменские мастерицы, и очаровательной шляпкой (оба эти предмета в столицу ей помог доставить экипаж самолета как негабаритный груз).
На съемках шоу Жанна Прохорихина прочла стихи о родине и исполнила три песни, какие именно - слушайте воскресным вечером, начало программы в 18 часов.
Прохорихина сама сочиняет свои песни, часто они посвящены актуальным темам. Например, в 2020 году она написала и спела песню "Жить" ("Мама, дай мне мыло"), в которой идет речь о том, чтобы отмыть планету от коронавируса. Есть в ее репертуаре и песня о санкциях - "Не от "Кавалли" меня ковали!".
Но главный ее хит - песня "За Путина", которая наделала много шума в соцсетях и продолжает это делать. В настоящее время у песни более полумиллиона просмотров в YouTube.
А в целом, Жанна автор сотен песен, почетный член Российского авторского общества с 2004 года, награждена Александрой Пахмутовой за достижения в музыке и в развитии охраны интеллектуальной собственности.
Фото из личного архива Прохорихиной, больше о творчестве певицы можно узнать на ее официальном сайте.
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