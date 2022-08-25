Александр Моор вручил награды лидерам тюменского образования

На итоговом заседании педфорума "Призвание - 2022" Александр Моор вручил государственные, ведомственные и областные награды 38 лучшим педагогам и наставникам Тюменской области.

Губернатор подчеркнул, что это люди, проверенные временем на преданность любимому делу и родной земле:.

Здесь, в нашем общем кругу, я всегда чувствую себя среди единомышленников, доверием и поддержкой которых очень дорожу. За каждым из вас стоит много людей, по праву уважающих вас за профессионализм, честь и достоинство, за многолетнее служение на благо детей. У нашего служения не менее важная задача – взрастить новые поколения патриотов - умных, смелых, честных молодых людей, достойных памяти великих предков.