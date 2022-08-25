Школа - место силы: в Тюмени завершился недельный педфорум "Призвание"

Более 4000 педагогов Тюменской области приняли участие в августовском профессионально-общественном форуме "Призвание - 2022". С 15 по 24 августа учителя, директора образовательных организаций, научные деятели, специалисты органов управления образованием, культуры, спорта, молодежной политики обсуждали актуальные вопросы просвещения и воспитания.
Итоги форума подвели на пленарном заседании 24 августа, участвовавший в нем губернатор Александр Моор подчеркнул, что школа - это его место силы:
"Работал сегодня на областном августовском форуме "Призвание-2022". Получил от наших педагогов мощный заряд энергии. Уверен, что тюменские учителя и наставники способны воспитать новые поколения умных, смелых, честных и образованных молодых людей. Поздравляю земляков с наступающим новым учебным годом", - написал он в Teleram.
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