Жителям Тюменской области напомнили правила вызова скорой помощи

В службе Скорой помощи отметили, что при вызове бригады на дом, нужно обеспечить беспрепятственный доступ к пациенту.
При необходимости вызова скорой медицинской помощи, наберите на стационаром телефоне номер 03, на сотовом – 103. При возникновении ЧС — пожары, взрывы, ДТП, а также при отсутствии абонента в зоне действия сети/ блокировки SIM-карты: 112.
Заведующий отделом по контролю качества медпомощи Владимир Удалов:
В экстренных случаях, когда есть угроза жизни пациента, желательно родственникам или очевидцам встречать бригаду скорой помощи. Это позволит своевременно оказать помощь пострадавшему, сэкономить драгоценное время, а не стоять у закрытого подъезда. Окружающие также могут помочь принести медицинское оборудование, необходимое для проведения реанимации. Порой найти нужный адрес в дачном сообществе или новостройках сложно, на домах еще нет нумерации и названий улиц.
Что нужно знать, вызывая скорую медицинскую помощь?
- необходимо предоставлять достоверную информацию об адресе вызова, нумерации подъезда, этаже, номере телефона. Следует четко отвечать на вопросы диспетчера скорой медицинской помощи о состоянии здоровья пациента.
- при вызове домой, до прибытия бригады скорой медицинской помощи, обеспечить беспрепятственный доступ к пациенту (закрыть животных, по возможности встретить бригаду скорой медицинской помощи).
- по возможности приготовить паспорт, медицинский страховой полис, выписки из стационара либо другие медицинские документы.
- для транспортировки пациента на носилках в салон автомобиля скорой медицинской помощи медицинские работники могут привлекать родственников пациента или окружающих лиц.
- пациент, сопровождающие лица и медицинские работники во время движения автомобиля скорой помощи обязаны пристегнуться ремнями безопасности, предусмотренными в салоне автомобиля.
- решение о присутствии сопровождающих в салоне автомобиля принимает медицинский работник бригады.
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