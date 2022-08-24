В Тюмени официально зарегистрирована первая за месяц смерть от коронавируса

За минувшие сутки в Тюменской области зафиксирован один летальный случай, причиной которой признан коронавирус, о предыдущем, также единичном, сообщалось 30 июля, информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным регионального Оперштаба, в за сутки выявлено 629 новых случаев коронавируса, в том числе у 91 ребенка, 33 человека госпитализированы, 3 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших), выздоровел 231 человек. 4 696 человек остаются под медицинским наблюдением. В стационарах развернуто 115 коек, свободно 8,7%. За сутки проведено 5 599 лабораторных исследований (всего 4 193 561).

Всего с начала эпидемии коронавирус в регионе диагностирован 202 164 раза, умер 4 341 человек.