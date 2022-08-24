Дворец "Пионер" проведет день открытых дверей

27 августа Дворец творчества и спорта "Пионер" проводит день открытых дверей во всех своих корпусах и приглашает родителей и детей узнать о всех направлениях допобразования и лично познакомиться с педагогами.



Первым гостей будет встречать Центр науки, экологии и техники (ул. Геологоразведчиков, 6а). С 10.00 до 13.00 гости станут участниками интерактивной игры, погрузятся в мир науки и техники на мастер-классах, которые проведут педагоги "Кванториума", Центра технических видов спорта, Эколого-биологического центра. Здесь же будет возможность узнать о поисковом движении Тюменской области, познакомиться с направлениями Оборонно-спортивного центра. Конечно, не обойдется и без творчества. Гостей также будут встречать педагоги отделения изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, вокальных студий "Дебют", "Интервал", образцового ансамбля народного танца "Юность Сибири" и цирковой студии "Арлекин".



Во время мероприятия дети смогут сразу же пройти прослушивания, а родители получат консультации по обучению детей в "Пионере", правилах зачисления, способах оплаты и много другой полезной информации. Мероприятие пройдет до 13.00.

Следующим эстафету примет Центр туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34). Здесь ждут гостей с 13.00 до 15.00. Сотрудники Центра познакомят всех с направлениями, представленными в данном корпусе, проведут серию познавательных и спортивных мастер-классов, в том числе на веревочном парке и открытом скалодроме.



В 15.00 с концертной программы "Алиса в стране талантов" стартует день открытых дверей в главном корпусе Дворца на улице Челюскинцев, 46. Гости смогут воочию увидеть выступления действующих воспитанников "Пионера".



В 16.15 после концерта начнут работу интерактивная игровая площадка и многочисленные мастер-классы от педагогов учреждения. Параллельно будут проходить прослушивания в вокальные и хоровые студии. Огромный выбор программ дополнительного образования по разным направленностям будут презентованы гостям мероприятия. Посетители смогут познакомиться с педагогами театрального отделения, хореографических студий, Центра спортивного танца.