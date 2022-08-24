На тюменских трассах увеличили количество нарядов ДПС

ГИБДД увеличила число нарядов ДПС на федеральных трассах Тюменской области в рамках мер, чтобы снизить вероятность ДТП из-за среди транзитчиков, возвращающихся из летних отпусков на своих автомобилях в Югру, на Ямал и в регионы Сибирского федерального округа.

Начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер отметил, что основным нарушением водителей на загородных автодорогах является превышение скорости, минимум отдыха и остановок приводят к утомляемости, изменению концентрации, и, как следствие, потере контроля за транспортным средством, а главное - к ДТП, которые в последнее время приняли массовый характер.

В этом году особо опасными стали две тюменских федеральных дороги: Тюмень-Омск в Тюменском районе и Екатеринбург-Тюмень. На трассе Тюмень-Омск это может быть связано, в том числе с тем, что водители не внимательны в местах реконструкции автодороги и проведения дорожных работ.

Всего на пяти федеральных автодорогах Тюменской области в этом году произошло 146 ДТП, 27 человек погибли, 219 ранены.

Мероприятие "Дорога домой" продлится до конца недели, в ГИБДД надеются, что большинство автомобилистов удастся остановить от опасных маневров и неоправданно высоких скоростей и длинных перегонов без отдыха.