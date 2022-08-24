Тюменские олимпийские чемпионки Носкова и Куклева встретятся с детьми в "Орленке"

Пресс-служба ДФКСиДО

В рамках проекта "Дети выбирают Знание" отдыхающие во Всероссийском детском центре "Орленок" подростки встретятся с тюменскими спортивными звездами - чемпионкой Олимпийских игр в Лиллехаммере по биатлону, заслуженным мастером спорта России Луизой Носковой и победителем, серебряным призером XVIII Олимпийских зимних игр по биатлону, бронзовым призером XIX Олимпийских зимних игр, заслуженным мастером спорта России Галиной Куклевой.

26 августа почетные гостьи посвятят общению с детьми. Пройдет несколько встреч, на которых Луиза Николаевна и Галина Алексеевна расскажут о своем славном спортивном прошлом и настоящем, ответят на вопросы, примут участие в автограф-сессии.

Проект "Дети выбирают Знание" проходит в течение этого года. В его рамках для детей проводят встречи, лекции, деловые игры, конференции с участием ученых, медийных лиц, специалистов по четырем основным направлениям: "Soft skills", "Творчество", "Hard skills", "Специализированные тематики". Тематические дни собирают участников в 4 ведущих центрах дополнительного образования. Это международный детский центр "Артек", всероссийский детский центр "Смена", всероссийский детский центр "Орленок" и всероссийский детский центр "Океан". За год проект "Дети выбирают Знание" организует 100 тематических дней. И встреча с тюменскими олимпийскими звездами - один из них.

Пресс-служба ДФКСиДО